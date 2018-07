Cospedal s'alinea amb Casado: ''Hem d'oferir un PP fort preparat per lluitar per Espanya i els espanyols''

Última actualització Dilluns, 16 de juliol de 2018 10:30 h

La recta final de la pugna per liderar el partit es tensa més que mai

Redacció | Després de quedar desbancada pels militants a la pugna per la presidència del PP, María Dolores de Cospedal ha mostrat aquest dilluns el seu suport a la candidatura de Pablo Casado, que ha definit com una “magnífica opció” per liderar el partit.

Cospedal ha assistit a l’esmorzar informatiu que Casado ha ofert a Madrid. “La meva presència aquí és perquè crec el PP ha d’oferir als nostres militants i votants un projecte il·lusionant i de futur, un PP fort i unit i amb conviccions ha d’estar preparat per lluitar per Espanya i els espanyols, i Pablo Casado pot ser una magnífica opció”, ha ditCasado ja va rebre també aquest cap de setmana el suport de dos altres precandidats que van quedar eliminats a les primàries: José Manuel García-Margallo i Elio Cabanes. Tots dos van assistir a un acte del candidat a Gandesa.Per contra, el diari El Mundo ha fet públic aquest dilluns una enquesta que apunta que el 60% dels votants del PP donen suport a l’altra candidata, Soraya Sáenz de Santamaría.Tot i això, en aquesta segona volta de les primàries no voten els militants, sinó els 3.184 compromissaris del Congrés Extraordinari, dels quals 2.662 van ser elegits el 5 de juliol a les agrupacions, i 522 són membres de la Junta Directiva Nacional. El Congrés del PP tindrà lloc aquest divendres i dissabte 20 i 21 de juliol a Madrid.