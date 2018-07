La memòria selectiva de Borrell el fa afirmar que ell ''mai'' ha dit que cal ''desinfectar'' Catalunya

Borrell, que intenta fer semblar que és la víctima d'un complot per posar en boca seva paraules que, de fet, les va dir, matisa que ell va dir que la societat catalana té "ferides profundes que cal sanar, cal tancar".

En una entrevista al diari El País, el ministre assegura que amb "freqüència" se'l malinterpreta, però que "mai he dit que calgui desinfectar els catalans, quina barbaritat és aquesta".

