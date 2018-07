[Vídeo] L'hemeroteca deixa en evidència Sánchez després de renunciar a publicar la llista de l'amnistia fiscal de Montoro

Última actualització Dilluns, 16 de juliol de 2018 11:30 h

Quan era el líder de l'oposició, Sánchez va ser molt dur contra aquesta mesura, que va titllar de "llista de la vergonya"

Redacció | L'hemeroteca deixa en evidència, un cop més, Pedro Sánchez. El president del govern espanyol va renunciar aquest divendres a fer públic els noms dels qui es van acollir a l'amnistia fiscal aprovada pel PP el 2012, una de les seves promeses més fervent quan era cap de l'oposició.

Però quan era el líder de l'oposició, Sánchez va ser molt dur contra aquesta mesura, que va titllar de "llista de la vergonya". Ara però, es retracta tot coincidint amb les filtracions sobre les possibles irregularitats de Juan Carlos, que es podria haver beneficiat de l'amnistia fiscal del PP.

Ho va anunciar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que va explicar que el govern "no troba la capacitat jurídica" per fer pública aquesta informació. Segons va dir la ministra, la llei no permet aplicar una modificació fiscal amb caràcter retroactiu.En aquest sentit, va puntualitzar que "en tot cas, amb modificació legal, es podria fer efectiu arrel de l'entrada de la llei per a les noves amnisties fiscals", es a dir, a futur.Per això, el web ' Maldita Hemeroteca ' ha fet un vídeo recopilant els deu moments que el president del govern espanyol es va comprometre a publicar la llista de l'amnistia de Montoro, deixant-lo, un cop més, en evidència.