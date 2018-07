La gran reforma econòmica de Sánchez copia una llei catalana que fou declarada inconstitucional pel TC

Ara Pedro Sánchez vol recuperar aquesta llei catalana per augmentar els ingressos de l’Estat, una mesura que a Catalunya fou inconstitucional.

La suspensió del decret, i la posterior declaració d’inconstitucionalitat del TC, va anar acompanyada, a més, de la creació d’un tribut similar del Gobierno de Rajoy perquè així durant el període on va estar en actiu la llei catalana la Generalitat no pogués recaptar més que el 0% de l’impost que marcava l’exministre d’Hisenda, Cristobal Montoro.

Allò que era inconstitucional, perquè era un tribut que tenia “característiques idèntiques a un d’estatal”, ara és la mesura estrella amb la qual Pedro Sánchez vol impulsar la mesura econòmica. Una jugada que no només vol que porti el seu segueix, sinó també el del canvi que ell i el seu govern treballen per mantenir-se al poder.

