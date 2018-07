Paluzie sobre la Crida Nacional per la República: ''És lògic que hi hagi recomposicions a l'espai polític''

Última actualització Dilluns, 16 de juliol de 2018 13:00 h

L'ANC es mostra "satisfeta" per la manifestació de dissabte

Redacció | La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha assegurat aquest dilluns que una representació de la seva entitat assistirà a la presentació de la Crida Nacional per la República, el nou espai que impulsen el president a l'exili, Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, i que es presenta aquest dilluns a la tarda.

"Ens esperem a sentir-ho per valorar", ha assegurat en una entrevista a 'Els Matins' de TV3, tot afegint que van rebre diumenge la invitació. En aquest sentit ha apuntat però, que emmarquen el projecte en les "recomposicions d'espais i moviments" que veuen als partits."Després d'una commoció com el que va passar a l'octubre i la repressió política posterior i com han reaccionat els diversos actors, és lògic que hi hagi recomposicions a l'espai polític", ha sentenciat.D'altra banda, Paluzie s'ha mostrat "satisfeta" per la mobilització 'Ni presó ni exili, us volem a casa' d'aquest cap de setmana. La valoració és positiva perquè "no era el millor dia", a les portes de l'estiu, "poc marge" de convocatòria i amb el mundial de futbol en marxa, ha dit.En aquest context ha assegurat que no tem per una desmobilització aquesta Diada i ha confiat que les bases independentistes surtin al carrer per reclamar que "es faci efectiva la república catalana".Per últim, ha afirmat que no han rebut formalment cap invitació per reunir-se amb els representants de SCC i que ho analitzaran si es produeix perquè "aquesta entitat té uns orígens i uns fundadors de caràcter feixista i tradicionalment l'assemblea no li ha donat representativitat".