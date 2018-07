[Vídeo] Un miler de persones es concentren a Lledoners i entonen un emotiu Cant dels Ocells

Última actualització Dilluns, 16 de juliol de 2018 12:30 h

Diferents voluntaris van tocar l'emblemàtica cançó al voltant del centre penitenciari

Redacció | Centenars de persones s'han concentrat aquest diumenge al vespre a la presó de Lledoners, al Bages, per entonar un emotiu Cant dels Ocells.

Diferents músics voluntaris sota el nom de Músics per la LLibertat van tocar l'emblemàtica cançó a partir de les 8 del vespre, i després va ser cantada per tots els assistents. Es tracta de la mateixa iniciativa que els músics ofereixen cada dia en diverses localitats catalanes, per reclamar la llibertat dels presos polítics.



La crida a la interpretació d'El Cant dels Ocells que es farà cada diumenge al centre penitenciari de Lledoners va quedar saturada per la massiva presència de gent que va assistir ahir a la primera convocatòria, segons informa Nació Digital.



Un miler de persones, segons l'organització, es van aplegar a la presó de Sant Joan de Vilatorrada per seguir els músics, que van tocar peces com El Cant dels Ocells i Els Segadors entre crits de "llibertat" i "us volem a casa".



Centenars de persones ens han acompanyat en tocar i cantar el #CantdelsOcells davant de la presó de #Lledoners. Gràcies a tots per aquest clam de llibertat! Ho aconseguirem! pic.twitter.com/cdykOPGEiu — Música x laLlibertat (@Llibertatmusica) 15 de juliol de 2018

Avui he anat als Lledoners a clamar la #LlibertatPresosPoliticsiexiliats . Hi hem cantat 'Els segadors', 'El cant del poble', 'El cant dels ocells'... Hi hem cridat per la llibertat...

I una actriu ha recitat això. I tots hem restat muts:https://t.co/IprbCpLvPo — Jordi Badia i Pujol (@jbadia16) 15 de juliol de 2018

