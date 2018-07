Arrimadas prolonga la provocació a Canet de Mar després de la polèmica visita aquest cap de setmana

Última actualització Dilluns, 16 de juliol de 2018 13:30 h

Acusa ara l'alcaldessa de la localitat de voler expulsar "tot aquell que no combregui amb el separatisme"

Redacció | La líder de Ciudadanos a Catalunya, Inés Arrimadas, ha acusat l'alcaldessa de Canet de Mar, Blanca Arbell, d'ERC, de voler expulsar "tot aquell que no combregui amb el separatisme", després que Arrimadas fos escridassada en aquest municipi, on Cs va fer un acte polític aquest cap de setmana després que l'Ajuntament li denegués un permís per fer un míting a la platja on es van plantar creus grogues fa uns mesos.

Arrimadas ha assenyalat aquest dilluns al matí en una entrevista a la Cadena Ser que va viure la situació amb "pena i indignació" i ha aprofitat per incidir en el relat de la formació taronja que defensa que el procés ha "trencat per la meitat" Catalunya.

Arrimadas va acudir a Canet de Mar després que el seu partit sol·licités un permís per celebrar un acte polític que va ser denegat per l'Ajuntament perquè l'espai ja estava ocupat per altres actes i activitats relacionades amb la Festa Major.

Arbell va explicar als mitjans de comunicació que van emplaçar a Cs a demanar un altre espai, però que no ho van fer. Segons l'alcaldessa, no hi ha cap problema que vinguin al municipi a expressar-se, però segons ella, "han vingut a provocar".

Davant aquestes declaracions, Arrimadas ha mostrat aquest dilluns la seva "indignació" per l'actitud de l'alcaldessa i l'ha acusat de voler expulsar del municipi els membres de Cs que volien seguir endavant amb un acte polític.

