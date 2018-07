El director del CNI té pressa per explicar al Congrés el seu paper en els escàndols de Juan Carlos I

No hi ha cap vot

Aquesta compareixença se suma a la que ja va fer Félix Sanz Roldán el març de 2013, quan va negar qualsevol vinculació dels serveis d'intel·ligència espanyols amb Corinna. Ara, la seva paraula ha quedat en entredit pels darrers esdeveniments, quan s'ha fet públic que Juan Carlos I va donar arxius secrets del CNI per protegir-la si ell moria.



Corinna també ha parlat sobre el fet que el rei emèrit tindria comptes a Suïssa i estaria involucrat en casos de corrupció com el cas Nóos o les comissions per l'AVE a La Meca.