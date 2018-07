Neix la plataforma antifeixista a Girona per combatre l'auge del feixisme a la ciutat

Última actualització Dilluns, 16 de juliol de 2018 14:30 h

Els seus impulsors asseguren que al seu darrere hi ha un grup que se sent "legitimat" per actuar "amb impunitat"

Redacció | Diverses entitats, col·lectius, la CUP i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) s'han agrupat en una plataforma per denunciar "l'augment d'agressions i accions feixistes" a Girona ciutat, sobretot després de l'1-O.

Representants de les diferents entitats i col·lectius que han constituït la Plataforma Antifeixista Girona © Xavier Pi Comparteix Tweet

Etiquetes agressions feixistes, antifeixista, denúncies, Girona, plataforma

Els impulsors de la plataforma les han recollides totes en un llistat que aquest dilluns han fet públic: Pintades d'esvàstiques, atacs al Casal Independentista El Forn, amenaces i cops de puny...Asseguren que, al darrere de la majoria, hi ha un grup liderat per "feixistes històrics", que se sent "legitimat" per actuar cada cop "amb més impunitat".La plataforma, a més, assenyala directament un membre del Jovent Gironí, la grada d'animació del Girona FC, de qui diuen, directament, que és "d'ideologia nazi i ha comès algunes de les darreres agressions feixistes".Per això, reclamen al club que l'expulsi i, en cas que no sigui així, sol·liciten a l'Ajuntament que hi intervingui. "Perquè sabem que el feixisme segueix avançant si no se'l combat decididament, sense posicions tèbies o ambigües", recull la plataforma en un manifest.