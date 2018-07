El govern de Rajoy va ocultar una subvenció a la Fundació Francisco Franco de l'època Aznar

Última actualització Dilluns, 16 de juliol de 2018 16:00 h

Entre els anys 2000 i 2003 el govern d'Aznar va concedir més de 150.000 euros a l'entitat feixista per a projectes suposadament de "microfilmació" de documents

Redacció | El govern de José María Aznar va subvencionar ordinadors, mobles, extintors i una trituradora de paper a la Fundació Francisco Franco, una informació que el govern de Rajoy hauria ocultat el 2017 en una pregunta parlamentaria d'En Marea.

Segons informa eldiario.es, entre els anys 2000 i 2003, el govern d'Aznar va concedir més de 150.000 euros a l'entitat feixista per a projectes suposadament de "microfilmació" de documents. De fet, la fundació feixista va utilitzar part dels diners per digitalitzar més de 30.000 documents procedents del despatx i les dependències del dictador i de personalitats del règim.

Però aquesta partida no només es va utilitzar per a la digitalització, tal com va defensar el PP l'any 2017 en una resposta parlamentària al grup En Marea. Segons el diari citat, l'executiu de Rajoy va especificar que la subvenció es va destinar "al desenvolupament de projectes arxivístics", sense puntualitzar el desglossament de despeses.

Segons explica eldiario.es , que ha tingut accés a aquest desglossament, amb aquests diners es va comprar material per a l'entitat i es va invertir a millorar la seguretat del seu local. També, es va contractar un auxiliar administratiu durant tres anys i es va pagar una assessoria comptable i fiscal durant dos anys.

Concretament, apareixen despeses justificades i abonades per l'estat com un escàner, una impressora, tres ordinadors, una enquadernadora, cartutxos d'impressora, armaris i un vídeo adquirit a El Corte Inglés.

La Fundació Francisco Franco justifica que aquestes inversions es van fer per als investigadors externs que volguessin consultar documents en les seves instal·lacions. Les millores i inversions, però, han quedat per a la seu de la Fundació i per al seu funcionament.

