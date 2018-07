Un tuit de Monedero sobre ''els negres'' indigna la xarxa: ''no pots ser més racista''

Lo han ganado los franceses. No puedes ser más racista. — Lanai (@Treboll4) 15 de juliol de 2018



Son nacionales franceses a todos los efectos con independencia de su lugar de nacimiento o ascendencia. — Lanai (@Treboll4) 15 de juliol de 2018

Tú a los europeos los llamas "blancos" o cómo?

Por fa no seáis racistas — Xiro (Ana) (@KichiroXiro) 16 de juliol de 2018

El color de piel no es una nacionalidad, demagogo. — Pablo Haro (@pabloharour) 15 de juliol de 2018

Amb tot, l'ús de la paraula "negres" per referir-se als jugadors francesos no ha agradat a la xarxa (sobretot, tenint en compte el fet que Podemos hagi recalcat sempre el poder del llenguatge i la necessitat de fer-lo inclusiu), que l'ha titllat de "racista" i "populista". Molts usuaris han criticat, en aquest sentit, que no consideri francesos als jugadors pel seu "lloc de naixement o ascendència". Aquí van alguns exemples de les crítiques que li han caigut al fundador de Podemos.