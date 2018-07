Pablo Casado trepitja la memòria històrica: ''No gastaria un euro en desenterrar a Franco''

Preguntat sobre la seva opinió pel que fa a les imatges d'espanyols amb el braç en alt i banderes preconstitucionals ahir diumenge al Valle de los Caídos, Pablo Casado no ha contestat. "Cal mirar al futur. Sense revisionismes ni comissions de la veritat. Es pot fer política sense necessitat d'obrir costures i tornar a enfrontar a les dues Espanyes", ha declarat durant la seva intervenció.

