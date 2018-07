Una nena de 14 anys, víctima de catalanofòbia en un campament d'estiu: ''Viva España, fusilemos a los independentistas''

Última actualització Dilluns, 16 de juliol de 2018 20:30 h

La família de la menor està molt "nerviosa" pel tracte que està rebent

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| "Crec que l'altre grup d'Espanya s'està ficant amb mi per ser independentista". Una nena de 14 anys ha explicat a la seva mare la catalanofòbia que està patint en un campament d'estiu a Irlanda, on ha anat a aprendre anglès, per part d'un grup de nens espanyols.

La conversa de la menor amb la seva mare © Twitter @CNICatalunya Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes catalanofòbia, menor

La niña tiene 14 años. Los padres le pagan el campus de verano en Irlanda para que aprenda inglés. De momento ha aprendido que con 14 años ya puede ser víctima de esa catalanofobia que no existe pic.twitter.com/wE8Me1Q0tR — CNI Catalunya (@CNICatalunya) 16 de juliol de 2018

El perfil de Twitter 'CNI Catalunya' ha publicat les converses de whatsapp de la menor amb la seva mare (a qui diu conèixer), en que explica que es posen darrere seu i diuen ''Viva España, fusilemos a los independentistas''. La progenitora li recomana que faci cas omís dels insults i no parli del tema, a la qual cosa ella respon que en cap moment ho ha fet i igualment ha estat increpada."Sort que no he portat el llaç groc al final", afegeix la nena, en referència al fet que ha cedit a les intimidacions espanyolistes i no s'ha col·locat el símbol per demanar la llibertat dels presos polítics catalans. Segons ha expressat el tuitaire, que ha criticat que el cas no sigui notícia a cap mitjà de comunicació espanyol i el fet que no preocupi al Gobierno, la família de la menor està molt "nerviosa" per la manera com se l'està tractant.