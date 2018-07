Contundent carta de Jordi Sànchez per aglutinar més suports a la Crida Nacional: ''Quan hem estat units hem avançat, i molt''

Última actualització Dilluns, 16 de juliol de 2018 20:00 h

El líder republicà passa de lectures partidistes i clama per culminar un procés fundacional la propera tardor

Redacció | L'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, s'ha adreçat a tots els assistents a l'acte de presentació de la Crida Nacional per la República per agrair l'estima que està rebent dels republicans i per defugir de debats partidistes: "No es tracta de reinventar ni adaptar instruments polítics ja existents. Tampoc de fer una suma de grups i partits, ni establir quotes. Això és vella política. Això ja s’ha fet abans i no és suficient".

M’adreço a vosaltres des de la presó de Lledoners amb la veu amiga d’en Toni. Les circumstàncies polítiques ens han convertit als que estem aquí en companys, malgrat que en alguns casos ni ens coneixem. Però jo us sento i us reivindico com a companys i companyes des que plegats vam donar vida a Junts per Catalunya.

El primer que vull fer és donar-vos les gràcies. No només per l’escalf cap a mi i sobretot cap a la meva família, sinó per haver assumit amb coratge i encert la responsabilitat de presentar-vos a les eleccions el 21D i posteriorment liderar la majoria al Parlament i al govern. Sense vosaltres, sense les decisions assumides des de desembre o novembre passat, avui tindríem una situació política lamentable. Gràcies a tots i totes per la vostra feina, determinació i dignitat.

Tenim una oportunitat històrica per forçar un nou país i no la podem desaprofitar ni malbaratar amb estratègies de vol gallinaci.

Quan hem estat units hem avançat, i molt. Els reptes polítics dels propers anys estaran en condicions de superar-se si tenim capacitat de preservar el govern a totes les institucions del país (ajuntaments i Generalitat) i ampliem el suport social de què disposem avui a favor de la independència.

Us emplaço a fer una cosa nova, diferent, engrescadora, que sumi persones, no sigles. Un espai polític on càpiga tothom que vulgui un país sobiranament lliure, socialment just i radicalment democràtic.

Us demano que vosaltres en sigueu els primers promotors. Al llarg dels propers mesos, hem d’aconseguir ser milers d’homes i dones que se sumin a ser-ne promotors per culminar en un gran procés fundacional la propera tardor.

Junts i amb generositat guanyarem!

Llum als ulls i força al braç