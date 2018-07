Així canvia el panorama polític el naixement de Crida Nacional per la República

Última actualització Dimarts, 17 de juliol de 2018 05:00 h

Puigdemont, Sànchez i Torra van protagonitzar la presentació d'aquest nou espai "unitari i transversal" del sobiranisme

M.B| L’Ateneu Barcelonès no va ser capaç d’acollir en una sola sessió els centenars de persones que ahir van voler assistir a la presentació del nou espai polític impulsat pel president a l'exili, Carles Puigdemont, sota el nom de Crida Nacional per la República. Un altre protagonista en l’ecosistema de la política catalana que persegueix l’objectiu de desplegar la República proclamada el passat 27-O, però mai implementada. El quid de la qüestió rau en el com: somnis, esperances… Van ser paraules repetides en la intervenció de Carles Puigdemont, que va quedar-se curt a l’hora d’explicar la manera com aquesta alternativa desplegaria un nou full de ruta republicà després d’un any marcat per la repressió de l'Estat en forma de presos polítics i exiliats.

El que sí que va quedar clar és que Crida Nacional per la República busca retrobar la “unitat sobiranista i republicana", reparar l’escletxa que -des de fa mesos- separa l’estratègia política de Junts per Catalunya, ERC i la CUP per reorientar el camí cap a la República encetat als carrers i aturat brutalment als jutjats espanyols. De moment, ERC ja s’hi ha desmarcat -tot i que el seu vicesecretari general d'acció política, Eduard López, va seguir l'acte a l’Ateneu- en considerar aquesta nova iniciativa liderada (entre altres) per l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, una "recomposició de l'espai del centre-dreta independentista". El mateix Sànchez va voler contestar als republicans- "crido a que persones que ens sentim d'esquerres ens hi sumem"- amb una carta des de la presó llegida a l’acte, demanant "ser generosos i sumar voluntats". Va insistir en la “transversalitat” social i territorial i la pluralitat ideològica que tant ha reivindicat JxCat (d’on neix el projecte) i va assegurar a un públic majoritàriament convergent que no es tracta de “sumar partits ni refundar cap espai polític" sinó d’unir en un mateix camí “els homes i dones lliures”.

En aquest sentit, Puigdemont va destacar especialment que Crida Nacional per la República és un moviment on “no hi sobra ningú” i on tothom hi serà "benvingut". Marta Pascal i la portaveu del PDeCat, Maria Senserrich, escoltaven el president des de les darreres files mentre apuntava a la necessitat de deixar enrere “eines caducades". Unes declaracions obertes a la interpretació i que cal entendre tenint en compte que la presentació del nou projecte de Puigdemont podria veure’s com un moviment per contraprogramar l'assemblea del PDeCat que es celebrarà a partir del 20 de juliol. Queda clar que Puigdemont busca crear un espai que deixi enrere les sigles dels hereus de convergència per implementar la República catalana i el partit de Pascal ja ha fet saber que no s’hi resistirà i deixarà en mans dels associats el seu encaix. I és que el manifest que Crida Nacional per la República va fer públic ahir al vespre comptava amb 3.500 adhesions només dues hores després del seu llançament.

El futur del projecte -segons va dir el president de la Generalitat, Quim Torra, que va parlar a través d’un àudio enregistrat perquè li havien anul·lat el vol des d’Alemanya- definirà la "sort del país" a curt termini. I, tot i que Puigdemont va reivindicar molts dels "ingredients" de JxCat (marca ara en mans del PDeCat) com "vàlids, vigents i útils", el president a l’exili va coincidir amb Torra en el fet que calen nous prismes per "interpretar les aspiracions" actuals de la societat catalana. Una missió per la qual volen comptar amb els presos polítics i exiliats (alguns dels seus familiars van ocupar les primeres files), juntament amb els diputats independents de JxCat, per abanderar el mandat de l’1-O, la declaració de la República el 27-O i la majoria independentista del 21-D (Puigdemont es va referir a la necessitat de resistir els embats de l’Estat i “mantenir la posició” sense renunciar a res) quan falta menys d'un any per a les municipals del 2019. De fet, si un titular immediat va deixar l’acte és que el nou moviment es presentarà a tots els comicis fins a assolir la República Catalana, moment en el qual ha promès dissoldre’s. De moment, a la tardor, una convenció constituent ha de decidir si Crida Nacional per la República s’articula com a partit o com a coalició.