Portades: 'El Mundo' assegura que Rajoy va demanar a Cospedal una llista única amb Santamaría

La lluita dins del PP per trobar un successor a Mariano Rajoy encara porta cua. Ara 'El Mundo' exposa quina era la voluntat de l'expresident: Una llista unitàda. "Rajoy pidió a Cospedal una lista de unidad con Santamaría".'El País': "El Gobierno sufre su primer revés en el Congreso por RTVE".'La Razón': "Un voto trunca el plan del PSOE para controlar RTVE".'ABC': "Trump y Putin, tan amigos".'El Periódico': "Trump es rendeix a Putin".'El Punt Avui': "Puigdemont mou fitxa".'Ara': "ERC es desmarca de la crida a la unitat de Puigdemont".I 'La Vanguardia': "Les autonomies tindran més marge de dèficit el 2019".

