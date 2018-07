Colau es prepara per les municipals: demana a la ONU competències per fer front a l'especulació immobiliària

Última actualització Dimarts, 17 de juliol de 2018 10:00 h

L'alcaldessa de Barcelona ha presentat en nom de les grans metròpolis del món la declaració 'Cities for Housing'

Redacció | L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha donat veu a les grans ciutats del món en el marc del High-Level Political Forum on Sustainable Development que se celebra aquesta dies a la seu de les Nacions Unides, a Nova York. Colau ha presentat la declaració 'Cities for Housing', un acord que està signat per ciutats com Nova York, Londres, Berlin, Madrid, París, Montreal, Ciutat de Mèxic, Seül, Durban o Amsterdam, que reclama als Estats competències i recursos contra l'especulació i la gentrificació.

Tot plegat amb l'objectiu d'aconseguir metròpolis inclusives, segures, resilients i sostenibles". Les grans capitals han exigit més atribucions jurídiques i fiscals per regular el mercat immobiliari i majors inversions per millorar els parcs d'habitatge públic de lloguer. "L'especulació i el dret a l'habitatge són oposats, és impossible garantir-ne un si es permet l'altra", ha declarat Colau.



En una sala amb diversos representants de les grans ciutats de tot el món, l'alcaldessa de Barcelona ha presentat la declaració 'Cities for Housing' que s'ha treballat a través de la xarxa Ciutats i Governs Mundials Units (CGLU), de la qual Ada Colau n'és copresidenta.



Els governs locals, "els més propers"

El text recorda que els governs locals són els servidors públics "més propers" a les necessitats quotidianes de la ciutadania. En aquesta línia indica que la manca de finançament nacional i estatal, la desregulació del mercat, el poder creixent de les companyies multinacionals, així com la creixent competència sobre una oferta immobiliària escassa, causen "sèries distorsions en el teixit social de les ciutats i posen en risc l'objectiu que siguin igualitàries, inclusives i justes".

En el seu discurs, Colau ha defensat en nom dels governs locals el dret de les persones a tenir un "accés efectiu a un habitatge adequat", però ha manifestat que hi ha fenòmens com l'especulació immobiliària, l'habitatge d'alt cost, una regulació inadequada, la segregació socioespacial, la inseguretat de la tinença, l'habitatge en condicions precàries, el sensellarisme, la dispersió urbana descontrolada o els creixements informals sense els equipaments o les infraestructures necessàries, que des del punt de vista de les grans metròpolis "posen en perill" el caràcter equitatiu i sostenible de les ciutats.

"De la mateixa manera que el canvi climàtic és una amenaça pel Planeta, l'especulació amenaça la vida de les ciutats", ha reblat l'alcaldessa de Barcelona, que ha focalitzat el debat de l'habitatge en l'àmbit dels drets humans. "Les ciutats ens ho juguem tot en l'accés a l'habitatge".



Ciutats del "nord i del sud"

Per tot plegat els governs locals de ciutats "del nord i del sud" demanen "més competències jurídiques i fiscals per regular el mercat immobiliari amb la finalitat de lluitar contra el procés l'especulació global i garantir la funció social de la ciutat". També reclamen instruments per regular el mercat de lloguer d'habitatges i mecanismes que permetin captar plusvàlues de les operacions immobiliàries per revertir-les en favor del bé comú. En aquesta línia sol·liciten mesures "per combatre la precarietat residencial o la profusió d'habitatges buits".

"Els Estats han d'entendre que les ciutats són les principals aliades per trobar i concretar solucions però necessitem més competències per regular el mercat immobiliari i impedir l'especulació és un punt clau que no es pot seguir posposant", ha reblat l'alcaldessa.

Una altra de les peticions del col·lectiu al qual Colau ha donat veu és la de disposar de més recursos per millorar els parcs d'habitatge públic de lloguer. "Hem de promoure solucions d'excepció que responguin proporcionalment a la gravetat de l'emergència habitacional i promoure alternatives innovadores, més justes, sostenibles, més àgils i econòmicament eficients", ha explicat l'alcaldessa que ha dit que els governs locals es comprometen a destinar majors inversions per aquest àmbit. Les metròpolis consideren que les persones han de tenir igualtat d'accés a un habitatge assequible per prevenir el sensellarisme i combatre la segregació socio-espacial per alleujar la tensió entre centres i perifèries.



Més eines per als ajuntaments

Alhora consideren imprescindible disposar de més eines per coproduir alternatives residencials público-privat-comunitàries amb solucions mixtes, no purament governamentals però tampoc merament lucratives. El text aposta per "prioritzar subsidis i exempcions fiscals per a la creació d'habitatge assequible". A més, les metròpolis són partidàries d'explorar altres models com el de les cooperatives d'habitatge o els community land trust.

Pel que fa a l'urbanisme, la declaració defensa un model que combini l'habitatge adequat amb barris de qualitat, inclusivament i sostenibles. "Necessitem pràctiques urbanístiques que evitin la dependència del vehicle privat i tornin al model de les ciutats accessibles", asseguren.

Així mateix volen realçar la cooperació i la solidaritat de les xarxes municipalistes. "Ens proposem unir forces per reclamar més recursos i competències als organismes supramunicipals, tant nacionals com internacionals. Necessitem que el principi de subsidiarietat s'apliqui a les polítiques urbanes i residencials dels governs centrals i locals".



La importància de la cooperació

D'altra banda, Colau ha posat en valor que els acords de cooperació internacional com l'Agenda Sostenible 2030 o l'acord de París en contra del canvi climàtic "s'han de concretar" en el territori de les ciutats". "És per això que demano als Estats i a Nacions Unides que comptin amb nosaltres", ha dit la batlle, exercint de portaveu dels governs locals.

Per últim, l'alcaldessa ha convidat els Estats a "posar a les persones al centre" i a sumar-se a la "feminització de la política" per a "fer possible la vida" a les grans metròpolis.

Límits a l'especulació

D'altra banda, l'alcaldessa s'ha mostrat convençuda que el canvi de govern a l'Estat suposa una "oportunitat" per començar a posar "límits" a l'especulació. En aquest sentit ha recordat que l'executiu de Pedro Sánchez "no pot governar sol" i ha assenyalat que necessita sumar "complicitats" per consolidar aquesta nova etapa de canvi. "Des de les ciutats ens hem fixat l'habitatge com una prioritat", ha remarcat Colau.

Així mateix ha explicat que Unidos Podemos ha presentat una proposta al Congrés en aquest sentit i ha demanat al govern de Pedro Sánchez "que sigui proactiu i agiliti aquesta reforma de la llei d'arrendaments urbans per allargar la durada dels contractes de lloguer i posar límits als preus abussius", ha expressat l'alcaldessa. Colau ha insistit que calen "preus que siguin justos per la majoria de la població".

