[Vídeo] Set figures internacionals exigeixen la llibertat dels presos polítics

Última actualització Dimarts, 17 de juliol de 2018 09:30 h

Chomsky, Angela Davis i Pep Guardiola són els protagonistes de l'anunci 'We demand justice and freedom'

Redacció | Set figures internacionals com Pep Guardiola i Angela Davis exigeixen la llibertat dels presos polítics en una campanya impulsada per Òmnium Cultural sota el lema 'We demand justice and freedom' (Demanem justícia i llibertat).

El lingüista i filòsof, Noam Chomsky, l'activista, Angela Davis, el premi Nobel de la Pau, Jody Williams, l'entrenador de futbol, Pep Guardiola, l'advocat especialista en drets humans, Ben Emmerson, el ffundador d'Art for Amnesty d'Amnistia Internacional, Bill Shipsey, i el periodista i escriptor, Martín Caparrós són les personalitats internacionals protagonistes de vídeo.

Tots ells demanen l'alliberament dels presos polítics, defensen la llibertat d'expressió i denuncien la regressió de drets i llibertats a l'Estat espanyol que manté persones exiliades.

'We demand justice and freedom' és un spot d'Òmnium dirigit pel fotoperiodista i guanyador del Premi World Press Photo, Samuel Aranda. El vídeo s’ha gravat originalment en anglès i està subtitulat en castellà i català. I té com a fil conductor un manifest que els protagonistes llegeixen a càmera en el qual s'enumera "una llista de greuges i vulneració de drets que s'han produït en els últims anys a l'Estat", segons l'entitat.



Està disponible a les xarxes socials d’Òmnium Cultural i a la web Us volem a casa de suport als presos polítics i exiliats.





