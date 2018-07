La família de Franco, sobre l'exhumació: ''no ho posarem fàcil''

17 de juliol de 2018, 11.13 h

SI NO HEU POSAT MAI RES, FACIL, doncs de què us penseu que ens podem estranyar?? NO ens estranyem ni de que aneu contra la democràcia, la ètica i els bons costums, perque no n'heu tingut mai. Però el que no podreu estalviar-us és ser la riota i la vergonya del mon sencer i amb vosaltres aquesta españa que us heu fabricat, i que voleu aguantar encara que sigui a trets de canó (la vostra des-mocràcia)