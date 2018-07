El deute públic segueix creixent: Ja suposa el 98,2% del PIB

Última actualització Dimarts, 17 de juliol de 2018 11:45 h

Això és un 0,4% més que el mes d'abril

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El deute del conjunt de les administracions públiques va pujar en 4.935 milions d'euros durant el maig, fins als 1,155 bilions d'euros, un 0,4% més que el mes d'abril, i representa prop del 98,2% del PIB, segons les dades publicades aquest dimarts pel Banc d'Espanya.

Amb aquest repunt en el cinquè mes de l'any, el deute públic reprèn la senda alcista després d'haver-se reduït durant l'abril en gairebé 10.000 milions d'euros.

En termes interanuals, el deute de les administracions públiques va créixer en 30.832 milions d'euros, un 2,7% més que durant el maig del 2017.

Després de l'avanç del maig, la ràtio de deute sobre el PIB es va situar prop del 98,2%, per sobre de l'objectiu marcat per aquest any del 96,8% del PIB.

Notícies relacionades