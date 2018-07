La Policia Nacional tapa amb un expedient l'agent que va agredir Jordi Borràs

Alexandre Pineda Fortuny Barcelona Barcelona

17 de juliol de 2018, 11.58 h

CAL ENCORATJAR A JORDI BORRÀS, SABENT TANMATEIX QUE NO NI FALTA, ON TENEN POR ÉS AL EL REINO FINCA ESPAÑA, QUE S'ÉSTÀ DERRUINT, I JA ÉS HORA DESPRÉS DE CINC SEGLES DE TIRANIES PERENNES,L EL CONSELLER D'INTERIOR MIQUEL BUCH, HA DE DISPOSAR AMB DETERMINACIÓ ACABAR AMB LA IMPUNITAT DELS ULTRES, AMB LA HAVER-HI PROTECCIÓ PER A TOTHOM I EN PERSONES CONEGUDES PELS ULTRES PER LA SEVA TASCA DE DENUNCIA CONSTANT COM JORDI BORRÀS, PROTECCIÓ PERSONALITZADA.