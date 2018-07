Un jutge arxiva desenes de denúncies de ferits l'1-O perquè considera que l'actuació policial va ser ''proporcionada''

Última actualització Dimarts, 17 de juliol de 2018 12:15 h

El magistrat diu que la policia podia utilitzar la força de forma "proporcionada" perquè el TSJC li havia ordenat impedir l'ús de locals públics pel referèndum

7 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció/ACN | El magistrat del Jutjat d'Instrucció número 7 de Barcelona, Francisco Miralles, ha arxivat un total de 43 denúncies presentades per diversos lesionats per l'actuació de la policia espanyola en sis col·legis electorals de la ciutat l'1-O.

Pla obert de l'actuació de la Policia Nacional al col·legi ubicat al Departament d'Urbanisme de Tarragona © Sílvia Jardí Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 1-O, jutge, policia, referèndum, repressió policial, violència

En la majoria de casos diu que l'actuació policial va ser proporcionada i en altres que no hi ha imatges dels fets descrits en les denúncies o els agents presumptament responsables no han estat identificats plenament. També arxiva les reclamacions dels directors dels centres per les destrosses causades per l'actuació policial.



En diverses interlocutòries bastant similars, avançades per 'VozPopuli', el jutge assegura que aquell dia "els agents de la policia van rebre ordres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'impedir la utilització de locals públics per a la celebració del referèndum".



En aquest sentit, el jutge conclou que "correspon a l'estat el monopoli de l'ús de la força, la qual s'exerceix mitjançant els cossos i forces de seguretat". "L'ús de la força és legítim sempre que hi hagi una justificació per a això i es realitza amb la deguda proporcionalitat", conclou.

Notícies relacionades