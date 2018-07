La Crida Nacional per la República recull més de 15.000 inscrits en menys de 24 hores

Bon dia! Ja som més de 15.000 adherits a la #CridaNacional . Moltes gràcies per fer-ho possible! Uneix-te a la Crida i escampa-la arreu! https://t.co/YZyrDFW5Lh pic.twitter.com/gXOT3MhnLq

La Crida Nacional per la República ha donat a conèixer la xifra d'adherits a través d'un tuit aquest dimarts al matí, on ha agraït la bona rebuda i ha animat a seguir sumant.

El nou espai polític es va presentar aquest dilluns al vespre a l'Ateneu Barcelonès i busca retrobar la "unitat sobiranista i republicana", reparar l'escletxa que, des de fa mesos, separa l'estratègia política de Junts per Catalunya, ERC i la CUP per reorientar el camí cap a la República.

A primera hora del matí, el nou moviment liderat per Puigdemont comptava amb 13.000 inscrits, segons ha explicat el delegat del govern a Madrid, Ferran Mascarell, en una entrevista a TV3.



"Tinc la impressió que serà un moviment important perquè recull una inquietud de base de la societat catalana: Es necessita una estratègia unitària, d'aquí el concepte de cridada (crida), per fer front a les dificultats que aquest país té en relació amb l'Estat, per això la gent és molt conscient que és necessari sumar", ha reblat Mascarell.

Tres hores després, s'hi han sumat 2.000 persones més, una tendència que, de moment, sembla no tenir fre.