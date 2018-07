Picabaralla al PP: Santamaría reclama a Casado que ''escolti també els militants''

Última actualització Dimarts, 17 de juliol de 2018 13:30 h

Sobre el dinar d'exministres al qual no està convidada, avisa que el PP es construeix treballant a favor: "Treballem i dinem a favor"

Redacció | La candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha demanat aquest dimarts a Pablo Casado, el seu rival en el procés de successió dins del partit, que "escolti també els militants". A més, ha assegurat que el president del PP, Mariano Rajoy, no li ha demanat "res" ni li ha dit "absolutament res" sobre una llista d'unitat.

Així s'ha pronunciat en arribar al Congrés dels Diputats després que el diari 'El Mundo' hagi publicat que Rajoy va sol·licitar a la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, una llista d'integració liderada per Soraya Sáenz de Santamaría.

En ser preguntada per si té constància que Rajoy no està sent neutral sinó que està influint en aquest procés intern, Sáenz de Santamaría ha dit desconèixer aquest extrem i ha afegit que no ha parlat amb ell. "Jo no en tinc ni idea. A mi per descomptat no m'ha demanat res ni m'ha dit absolutament res, jo puc parlar per mi", ha manifestat.

Sáenz de Santamaría ha indicat que del PP en són "amos" els afiliats, que han "parlat" i han decidit que hi ha una persona que "té més suports" i "concita aquesta confiança de la militància". "Aquest és un partit en què escoltem els militants, i jo crec que Pablo Casado hauria d'escoltar també els militants", ha ressaltat.

"Dinem a favor"



Davant les informacions que s'estan publicant sobre que Mariano Rajoy estaria emprenyat per la divisió i l'enfrontament que s'està produint amb aquest procés, l'exvicepresidenta ha dit desconèixer-ho i ha insistit que ella no ha parlat amb ell aquests dies perquè està recorrent Espanya i "pràcticament" no té "gaire temps per parlar amb ningú".





A la recerca de la unitat



Després, en una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, l'exvicepresidenta ha reiterat que no li consta que Rajoy hagi demanat una llista d'integració i ha afegit que a ella el president del PP no li ha dit "res en aquest punt". "No sóc jo qui ha de donar aquestes explicacions, afecten a Cospedal. Treballo per la unitat d'aquest partit perquè ho he fet des del minut zero", ha postil·lat, per afirmar que a ella li toca treballar per la unitat sense que "ningú" no li ho digui perquè ha après a treballar per unir. Sobre el dinar d'exministres de Mariano Rajoy que preveu celebrar-se aquest dijous, abans del conclave del PP, al qual no acudirà Santamaría i els ministres que la defensen, ha afirmat que ella treballa "a favor". "Aquest partit es construeix treballant a favor, i no parlo dels altres, parlo del meu, dels meus companys i nosaltres treballem i dinem a favor", ha ressaltat.

