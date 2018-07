L'ANC Escòcia anuncia mobilitzacions durant l'inici del judici d'extradició de Ponsatí

Última actualització Dimarts, 17 de juliol de 2018 14:00 h

És l'últim cas d'extradició a resoldre's dels exiliats

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | 'Omplim Edimburg' és la mobilitzacio que està organitzant l'ANC d'Escòcia durant l'inici del judici d'extradició de Clara Ponsatí, que serà el dia 30 de juliol. L'entitat vol donar suport a la consellera del govern de Puigdemont i aprofitar l'oportunitat per "teixir sinergies entre Catalunya i Escòcia".

L'entitat ha organitzat dos actes centrals. D'una banda, el dia 29 de juliol es farà un gran mosaic d'espelmes, que aplegades formaran un llaç groc i la bandera escocesa, davant de la catedral de Saint Giles.

D'altra banda, el dia 30 de juliol, es convocarà una concentració de suport a Ponsatí a partir de les 9.30 h del matí, davant del Sheriff Court, el Tribunal d'Edimburg on es jutja la Consellera.



La concentració s'organitzarà conjuntament amb el Catalan Defence Comitee Edinburgh i participaran la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie i el secretari del grup d'interès sobre Catalunya al Parlament Britànic, Chris Bambery.



Omplim Edimburg

Paral·lelament, s'està duent a terme una campanya a les xarxes socials per facilitar l'arribada a Escòcia de catalans, procedents d'arreu, per a la concentració davant dels jutjats. És per això que s'ha habilitat la pàgina de Facebook 'Omplim Edimburg', en la qual ciutadans escocesos estan oferint, gratuïtament, allotjament a catalans que vulguin desplaçar-s'hi.

L'ordre d'extradició de Ponsatí és l'últim cas a resoldre's de tots els exiliats. Fins ara, els altres membres del govern de Puigdemont exiliats ja han anat resolent, totalment o parcialment els seus procediments. Així, Bèlgica ja ha decidit no executar l'ordre en els casos de Serret, Comín, i Puig, i a Alemanya, de moment, ja s'ha denegat l'extradició per rebel·lió i sedició.

Notícies relacionades