Un càrrec de BComú treu ferro a l'agressió d'un policia espanyol a Jordi Borràs

A través del seu compte de Twitter, Rodríguez ha tret ferro a l'atac al crit de 'Viva España' i 'Viva Franco': ha admès que es tracta d'un fet "intolerable", però s'ha preguntat "a quin col·lectiu vulnerable" pertany Borràs en referència a la piulada del tercer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Asens, en que explicava que l'Ajuntament de la capital catalana exercirà d'acusació en el procediment que s'obri sobre aquesta agressió. "Protegint-lo a ell protegim els col·lectius vulnerables amenaçats per l'odi a la nostra ciutat", ha dit Asens. Rodríguez ha acabat esborrant la piulada.

En Jordi Borràs ha canviat de domicili 2 cops per amenaces feixistes, a diari l'assenyalen i busquen a tot el seu entorn, el dia que a tu et passi això m'avises, antifeixista de sofà. @adriaral pic.twitter.com/AgsSdg17TC

L'agressió contra @jordiborras és intolerable. Com @bcn_ajuntament exercirem l'acusació en el procediment q s'obri. Protegint-lo a ell protegim als col·lectius vulnerables amenaçats per l'odi en la nostra ciutat. 1/4

