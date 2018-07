[Videó] Tardà incomoda el Congreso demanant explicacions al ministre sobre l'agressió espanyolista a Borràs

Última actualització Dimarts, 17 de juliol de 2018 15:00 h

"Hauran vostès depurat responsabilitats?"

Gerard Sesé @gerardsese | L'agressió espanyola d'un policia nacional a Jordi Borràs al crit de "Viva España" i "Viva Franco" ja ha arribat al Congreso a Madrid de la mà del diputat d'Esquerra Joan Tardà. El republicà ha demanat explicacions al ministre d'Interior i ha fet callar la cambra baixa espanyola explicant com "li han trencat la cara" a un periodista de prestigi català.

Joan Tardà a denunciat a la tribuna del Congreso a Madrid l'agressió que ha patit el fotoperiodista Jordi Borràs per part del nacionalisme espanyol, concretament per un agent de la Policía Nacional. Mentre narrava els fets, el silencia s'ha apoderat de la cambra espanyola, moment en el qual el republicà ha aprofitat per a interpel·lar directament els ministres d'interior i de defensa, Fernando Grande Marlaska i Margarita Robles respectivament.

"Espero que en poques hores surtin a dir-nos que vostès han depurat de manera immediata aquesta actuació".





CONFIRMAT| L'agressor de Jordi Borràs al crit de “Viva Franco” és un integrista hispànic que pertany al cos de la Policia Nacional.pic.twitter.com/EI6pwbxO60 — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 17 de juliol de 2018

