Així valora Artadi l'absència d'ERC a la Crida de Puigdemont

17 de juliol de 2018, 16.41 h



Sempre igual, convergents o com us digueu després de canviar de nom tantes vegades com us vingui de gust.



LO QUE SABEU FER MILLOR ES ENGANYAR ELS CATALANS I FER QUE US VOTIN, DESPRÉS, QUAN GOVERNEU, O NO FOTEU RES MÉS QUE XERRAR, COM L'ARTUR MAS, O US CAGUEU DAVANT DE L'ANGELA MERKEL I DESCONVOQUEU LA REPÚBLICA COM EL FUGITIU PUIGDEMONT.



Amb mi no hi compteu per a que us voti. Ni borratxo.