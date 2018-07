La CUP dirà ''no'' a la nova llei de memòria història si no inclou la retirada del monument franquista de Tortosa

Última actualització Dimarts, 17 de juliol de 2018 16:30 h

Els cupaires insten l'equip de govern de la ciutat a reclamar a Madrid i Barcelona els recursos per pagar el desmantellament que acabaria amb la disputa sobre la propietat

Redacció | El regidor de la CUP de Tortosa, Xavier Rodríguez, ha assegurat que el grup parlamentari de la CUP no donarà suport a la nova llei de memòria històrica que està redactant el Departament de Justícia si la normativa exclou i no avala la retirada del monument franquista de l'Ebre, el més emblemàtic de la dictadura a Catalunya i el monòlit feixista més gran que es conserva a l'espai públic al país.

"Ens costaria entendre que es faci una llei que doni cobertura a la manca de valentia que té l'actual equip de govern de Tortosa", ha assegurat Rodríguez. L'edil cupaire ha instat a l'alcaldessa Meritxell Roigé, i l'equip de govern municipal –format per PDeCAT i ERC- a liderar un procés perquè siguin els governs espanyol i català qui aportin els recursos per desmantellar el monument. D'aquesta manera, Rodríguez ha defensat que la disputa sobre qui n'és el propietari, i per tant, el responsable de mantenir-lo o retirar-lo, acabaria. "La propietat passarà a un segon terme si hi ha qui assumeixi el cost", ha assegurat.



"Un pas endavant"



Davant l'actual conjuntura política estatal i catalana, que afavoreix fer "un pas endavant i de justícia" per retirar el monument franquista de Tortosa, la CUP ha posat en valor les paraules de la consellera de Justícia Ester Capella, sobre que "no es poden tancar ferides si convivim amb símbols que han humiliat als perdedors de la guerra civil i les víctimes del franquisme", i ha demanat l'Ajuntament de Tortosa que lideri "els passos per la retirada" del monòlit.

"No ens podem limitar a esperar que la llei ens obligui", ha apuntat Xavier Rodríguez. "En canvi, considerem que no tindran la suficient valentia com per ser coherents i serà important que la llei obligui perquè serà la manera que es rentaran les mans per dir que no podien fer res. És molt trist", ha afegit.



Acabar amb la simbologia franquista

El regidor cupaire ha recordat que la petició del grup municipal va més enllà de la retirada del monòlit de l'Ebre i s'estén a tota de simbologia franquista, encara present a la ciutat, com són el monument del parc en homenatge a la Guàrdia Civil franquista i la Creu de Santa Clara. La CUP de Tortosa considera que el cost de la retirada d'aquesta simbologia no l'ha d'assumir el consistori. "En el seu moment la seua construcció va superar l'àmbit municipal, i per tant, ara el que cal fer és liderar la recerca de recursos econòmics a Madrid i Barcelona per la seva retirada", ha defensat Rodríguez.

El grup municipal de la CUP també ha fet una crida perquè ERC i el PDeCAT perquè siguin "coherents i valents" amb els discursos dels seus partits, i també al PSC i Movem Tortosa perquè es posicionin públicament sobre el futur del monòlit de Franco.

La CUP de Tortosa també ha qüestionat que l'Ajuntament estigui treballant en el catàleg de simbologia franquista que li ha reclamat el jutjat contenciós administratiu de Tarragona ja que no han estat convocats ni informats sobre com o qui l'està elaborant. "Cal que es convoqui la famosa comissió que l'havia d'elaborar, i que es convidi entitats i tècnics. No per discutir si s'han de retirar, sinó per decidir els passos a seguir per treure'ls", ha defensat. "Sempre que preguntem per les actes i les reunions, llencen pilotes fora. Per això entenem que no s'ha fet, fa més d'un any i mig i no tenim cap noticia ni cap informació. Quan es pregunta no es concreta. Intuïm no s'ha fet res al respecte", ha lamentat.

