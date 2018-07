Sala-i-Martin assenyala els culpables ''directes'' de l'agressió a Jordi Borràs

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

17 de juliol de 2018, 17.20 h











Tant Xavier Sala Martín com Albano Dante Fachín TENEN TOTA LA RAÓ.







ESTEM EN UN ESTAT DOMINAT PEL FEIXISME MÉS CASPOLENT I REACCIONARI, ALHORA QUE VIOLENT PERQUÈ SAP PERFECTAMENT QUE RESULTARÀ . . . I M P U N E .







QUI ODIA EL FEIXISME NO POT SENTIR-SE BÉ EN UNA . . . M E R D A . . . D'ESTAT COM L'EPPANYÓ.