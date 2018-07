El Gobierno defensa que penjar pancartes contra la impunitat policial és un delicte d'''injúries a l'Estat''

Última actualització Dimarts, 17 de juliol de 2018 18:00 h

La Policia Nacional crida a declarar les persones que van col·locar cartells als balcons rememorant el quaranta aniversari de la massacre de 'Santmerfines 78'

Redacció | El govern de Pedro Sánchez segueix el camí marcat per l'executiu de Rajoy pel que fa als delictes contra l'Estat o la Corona i ha avalat l'acusació per ''injúries a l'Estat'' de la Policia Nacional de Navarra contra les persones que van col·locar pancartes per denunciar la impunitat policial dels 'San Fermines del 78'.

Una persona ja ha comparegut aquest dilluns davant la Policia Nacional acusada d'incitar l'odi per col·locar una pancarta que demana justícia per la massacre de Santmerfimes. Tanmateix, tres persones més han estat denunciades en aquesta investigació que compta amb el suport del govern del PSOE, segons informa Público.





"Injurias al Estado". La acusación de la Delegación del Gobierno y las pancartas que hemos puesto. #Sanfermines78 pic.twitter.com/HN5oEF5ZlY — Sanfermines78gogoan (@SF78gogoan) 14 de juliol de 2018 El juliol de 1978, un agent de policia va matar Germán Rodriguez disparant-lo al cap durant una càrrega policial que va deixar nombroses persones ferides. El cas mai es va investigar i ara, qui demana justícia, és perseguit, amb l'aval del govern de Pedro Sánchez.

De fet, la delegació del govern espanyol a Navarra ha confirmat que la policia Nacional està investigant quatre domicilis que haurien penjat pancartes sobre la impunitat policial de 1978, i que s'emmarca en la campanya de la plataforma Sanfermines 78 Gogoan.



A través d'una nota de premsa que recull el diari citat, la delegació del govern, va explicar que les persones han estat citades perquè en els seus domicilis s'exhibien pancartes "de contingut calumniós contra institucions de l'Estat, així com altres que, tot i que no constitueixen per si soles un delicte, s'exhibeixen en unitat d'acció dins d'una campanya d'incriminació, desprestigi i incitació a l'odi contra membres de la Policia Nacional amb l'excusa de rememorar els tràgics fets de 1978".





Esta mañana ha pasado por comisaría la primera de las personas investigadas por un posible delito de "calumnias al Estado" por colocar pancartas de Sanfermines 78 gogoan! .



Se ha negado a declarar ante la policía. Si hace falta, lo hará en un juzgado. pic.twitter.com/yE2GdtJKez — Sanfermines78gogoan (@SF78gogoan) 16 de juliol de 2018 La primera persona citada s'ha negat a declarar i ha apuntat que ho farà només davant un jutge. Amb tot, els agents policials han optat per traslladar directament l'informe a seu judicial i no citar els altres investigats.

