Torra evita valorar el rebuig d’ERC a la Crida Nacional i diu que la plataforma “es dirigeix a ciutadans i no a partits”

ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Quim Torra, no ha volgut entrar a valorar el fet que Esquerra Republicana hagi rebutjat participar i integrar-se a la plataforma Crida Nacional que ell i l’expresident Carles Puigdemont impulsen i que es va presentar dilluns al vespre. Preguntat per la posició dels republicans, Torra ha preferit considerar que la Crida Nacional és un moviment que “no s’adreça a partits sinó a ciutadans”.

“El procés cap a la independència el fa la gent i aquesta Crida la fa la gent”, ha afegit. A més, s’ha felicitat de poder “començar un nou moviment polític que pretén aplegar moltes voluntats i que l’important és veure el camí i recorregut que té”. De la mateixa manera, ha dit que li “ve molt de gust” formar part d’una plataforma “de visió unitària i respecte als accents”. Torra ha fet aquestes valoracions en ser preguntat durant la roda de premsa que ha ofert junt al president de Flandes, Geert Bourgeois, després de reunir-se al Palau de la Generalitat.



El ministre president de Flandes Geert Bourgeois ha assegurat en una trobada amb el president Quim Torra al Palau de la Generalitat que no creu que cap dels líders independentistes acusats de rebel·lió "hagi comès cap acte violent o hagi cridat a la violència, sinó al contrari". Burgeois creu que "no és normal que hi hagi gent a la presó per fer política i aplicar lleis aprovades democràticament al parlament". El líder flamenc s’ha mostrat "molt preocupat" per la situació dels presos i els polítics a l’estranger, tot i que ha remarcat el seu respecte per la independència judicial a l’estat espanyol. Bourgeois també ha assegurat alegrar-se que els governs a Catalunya i Madrid hagin iniciat el diàleg, i ha remarcat que des de Flandes sempre es va demanar a ambdós executius que s'asseguessin a parlar.