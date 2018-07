VOX torna a la càrrega i presenta una altra denúncia contra el Govern per l'1-O

Última actualització Dimarts, 17 de juliol de 2018 17:30 h

Davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades pel cens universal

Redacció| El partit ultradretà Vox ha denunciat aquest dimarts el Govern davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per possibles infraccions en la protecció de dades en relació al cens de votants que es va usar en el referèndum de l'1-O. Vox, que fa d'acusació popular al Tribunal Suprem i al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona contra els polítics independentistes, ha presentat la denúncia després de tenir accés a un informe de la policia espanyola que conclou que durant l'1-O es va utilitzar un cens universal de votants.

En un comunicat, Vox explica que el comissari de la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona, de la policia espanyola, va remetre fa uns dies l'informe al magistrat del Jutjat d'Instrucció 13, informe on diu que la Generalitat hauria "burlat", segons Vox, els requisits marcats per la legislació en matèria de protecció de dades.

Segons l'advocat de Vox Ricardo Chamorro, "la Generalitat maneja els milions de dades dels ciutadans catalans que podrien haver estat tractats de manera arbitrària cap a un interès clarament rupturista amb el marc constitucional, creant un cens il·legal i sol·licitant dades a través de cessions il·legals".

Vox ja va posar en coneixement de l'AEPD tant en el seu escrit de denúncia de 2014 contra el referèndum del 9 N, com en el seu escrit de denúncia de 2017 contra Santiago Vidal, la possible cessió il·legal de dades per part de la Generalitat i d'Ajuntaments i la confecció d'un cens il·legal, a causa de les pròpies paraules de l'exconseller Francesc Homs que va assegurar el 2014 públicament l'existència d'un cens previ utilitzant padrons municipals per fer viable el procés participatiu del 9-N.