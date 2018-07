La defensa de Jordi Borràs demana vídeos de l'atac espanyolista per evitar que l'agent de policia menteixi

Última actualització Dimarts, 17 de juliol de 2018 18:30 h

Fa una crida a disposar de testimonis i imatges de l’agressió

Gerard Sesé @gerardsese | No han passat ni 24 hores i l'agressió d'un agent de policia a Jordi Borràs segueix sent notícia. Els advocats de la defensa del fotoperiodista han demanat a les xarxes disposar d'imatges i vídeos dels testimonis que van presenciar l'atac espanyolista per a evitar que l'agent s'inventi una versió dels fets que el beneficiarien.

Ahir al vespre Jordi Borràs tornava de cobrir un acte a nivell professional quan va ser reconegut i increpat per un individu al carrer de Capellans de Barcelona, al crit de ‘viva España’. Que en Jordi Borràs va fer-ne cas omís, mantenint aquesta actitud per aquell individu, que després de tornar a cridar ‘viva España’ i ‘viva Franco’ va començar a colpejar-lo amb els punys repetidament al cap i a la cara tot causant-li lesions de diversa entitat. En Jordi va requerir a crits la presència de la policia, i l’agressor va respondre que ell era policia.

Indiscutiblement aquesta agressió va ser motivada per la tasca periodística que ve desenvolupament Jordi Borràs des de fa anys lligada a la investigació de grups d’ultradreta i a la seva tasca en favor de la no-discriminació i de la democràcia.

Arran de l’agressió, nombrosos ciutadans van córrer a socórrer en Jordi i van intentar retenir l’agressor per a poder-lo lliurar a la policia. Malauradament, va acabar fugint de la zona davant l’advertència que l’arribada de la policia era imminent. Per això volem agrair a totes les persones que van ajudar en Jordi Borràs després de ser atacat, i a la tasca policíaca dels Mossos d’Esquadra i la sanitària del CUAP de Ciutat Vella.

A més, essent conscients que en Jordi Borràs hauria estat denunciat per intentar equiparar aquella situació a una baralla amb la voluntat d’emmascarar la veritat, demanem a totes aquelles persones que hagin estat testimonis dels fets o que en tinguin proves gràfiques que ens les aportin a info@nemesi.cat





Agraït per l’allau de solidaritat rebuda. Moltíssimes gràcies. Respecte l’agressió patida ahir i tenint en compte la gravetat dels fets, la meva defensa ha emès aquest comunicat. pic.twitter.com/mx4sgKsdTV — Jordi Borràs (@jordiborras) 17 de juliol de 2018

Jordi Borràs ha volgut donar les gràcies a totes les mostres de suport que ha rebut després de l'agressió patida per part d'un agent de la Policía Nacional espanyola. A més, ha compartit un comunicat de la seva defensa que demana a tots aquells que disposin d'imatges o vídeos que els enviïn a la següent adreça per a poder rebatre la versió que, molt possiblement, no s'adequarà a la veritat que pugui fer l'agent nacionalista espanyol.Comunicat de la fefensa de Jordi Borràs