Clatellot de Marcel Mauri a El Periodico per ultratjar la dignitat de Jordi Cuixart

Última actualització Dimarts, 17 de juliol de 2018 20:00 h

El diari espanyolista s'ha fet ressò d'un vídeo d'Òmnium i diu que el president de l'entitat és un "polític pres"

Gerard Sesé @gerardsese | Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium i màxim responsable ara mateix de l'entitat republicana, ja que el seu president, Jordi Cuixart, segueix empresonat per ser independentista, ha perdut la paciència amb El Periòdico de Catalunya d'Enric Hernàndez, una eina al servei de les clavegueres de l'Estat per acabar amb el procés.

Aquest matí l'entitat Òmnium Cultural publicava un vídeo on 6 personalitats de renom internacional defensaven la llibertat dels presos polítics. La notícia era prou considerable i contundent perquè, fins i tot, el Periòdico de Catalunya se'n fes ressò. Això sí, a la seva manera. I és que per a referir-se als presos polítics, que segueixen empresonats a Madrid a tall d'ostatges, parlava dels polítics presos.

Llavors, per a defensar la dignitat de Cuixart, Marcel Mauri no ha pogut més i ha deixat anar un clatellot al diari d'Enric Hernández que encara ressona. Mauri etzibava: "si el vostre llibre d'estil no us permet dir 'presos polítics' busqueu algun altre subterfugi perquè, com a mínim en el cas d'en Jordi Cuixart, l'expressió 'polític pres' no s'adiu. Ell no és polític: és pres per les seves idees".



Gràcies per fer-vos ressò d'aquest vídeo. Per cert, si el vostre llibre d'estil no us permet dir "presos polítics" busqueu algun altre subterfugi perquè, com a mínim en el cas d'en @jcuixart, l'expressió 'polític pres' no s'adiu. Ell no és polític: és pres per les seves idees. https://t.co/VAK0HsOoX3 — Marcel Mauri (@marcelmauri) 17 de juliol de 2018

