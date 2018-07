Nou cas de discriminació lingüística als jutjats: anul·len una multa perquè el senyal de trànsit estava ''només en català''

Segons ha avançat el diari 'Crónica Gobal', la justícia ha donat la raó al conductor en el seu recurs (per una multa de 60 euros que se li havia imposat al desembre de 2016), després de perdre el judici en primera instància. Ja no es pot tornar a recórrer la decisió de la jutge Eila Soteras Garrell. Segons ella, el senyal escrit només en català incompleix l'article 56 del Reial Decret Legislatiu 6/2015 (entre altres) que estableix que "les indicacions escrites dels senyals s'expressaran almenys en la llengua espanyola oficial de l'Estat". En la seva defensa, l'Ajuntament de Barcelona va al·ludir a la normativa constitucional i l'estatut d'autonomia i va evidenciar que el senyal incloïa pictogrames i es veia reforçat pels senyals horitzontals propis de les zones de càrrega i descàrrega destinades a estacionaments temporals, indicacions que són "universals".

