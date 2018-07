JxCat demana que la substitució temporal dels diputats suspesos s'apliqui només per a aquest ple

Última actualització Dimarts, 17 de juliol de 2018 20:30 h

La formació subratlla que el context judicial "no està tancat i pot fer variar moltes coses"

ACN Barcelona .- El grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat) demanarà que la substitució temporal dels sis diputats suspesos pel magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena s'apliqui, només, per als dos dies ple de la cambra catalana que queden aquest dimecres i aquest dijous, segons han explicat fonts del partit. Està previst que a les nou del matí es reuneixi la Mesa per decidir sobre la interlocutòria, en una reunió que servirà per abordar l'informe dels lletrats del Parlament que obre la porta a una substitució temporal per membres del mateix partit. JxCat rebutja demanar a cap dels diputats afectats que deixi l'acta i ho argumenta, entre d'altres, afirmant que el context judicial no està tancat i que pot fer variar moltes coses.

Des de JxCat s'explica que la decisió final sobre la substitució parcial o no la prendrà la Mesa, que té l'atribució de pronunciar-se sobre el funcionament del Parlament de Catalunya. Des del partit també s'indica que avui no s'ha pres cap decisió per acabar d'analitzar l'informe dels lletrats, aprofitant que no hi ha votacions fins demà.

En tot cas, la formació té clar que no demanarà a cap dels seus diputats que deixi l'acta, pel convenciment que la suspensió no és d'aplicació "per diversos motius". Sí han demanat, però, que la decisió que s'adopti a la Mesa "s'apliqui només de manera excepcional els dos dies de ple que queden".

Segons JxCat, el context judicial "no està tancat i pot fer variar moltes coses". Per exemple, recorden que els diputats suspesos han recorregut la interlocutòria del jutge Llarena o han demanat la llibertat provisional. I també subratllen que la justícia alemanya ha "evidenciat que no hi ha causa de rebel·lió, ni sedició, ni violència".

