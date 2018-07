Portades: Sánchez proposa votar un altre Estaut

'El País' assegura que la intenció del president del Gobierno és el de votar un altre Estatut. "Sánchez propone votar otro Estatuto para superar la crisis catalana". 'El Periódico': "Sánchez planteja un nou Estatut per tancar la crisi". 'La Razón': "Sánchez: más impuestos y Estatut".'ABC': "España lidera ya la entrada de inmigrantes a la UE por mar". 'El Mundo': "Sánchez activa el plan de alivio de la deuda de Cataluña y de Valencia".'El Punt Avui': "Operació El Prat". 'Ara': "Barcelona multarà el mòbing immobiliari". I 'La Vanguardia': "Sánchez ofereix votar una proposta constitucional".

