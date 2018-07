La policia espanyola va utilitzar canals de comunicació alternatius l'1-O

No hi ha cap vot

Segons apunta La Jornada , tant a l'escola IES Víctor Català com al CAP Guinardó, on van carregar contra els votants pacífics, les comunicacions entre els agents demostren l'existència d'un altre canal alternatiu a la ràdio policial.

Els àudios forment part de les diligències obertes pel jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, requerits arran de les denúncies presentades per diversos ferits de l'1-O. El jutjat que ho investiga va requerir informació al cos policial i la Direcció General de la Policia va facilitar al jutge dos DVD amb el contingut de "totes les comunicacions registrades", segons un escrit dels agents, en els canals de la Prefectura Superior de Policia el dia del referèndum.



El tinent d'alcalde, Jaume Asens, ha anunciat que demanarà explicacions perquè "les converses entre els agents proven que hi havia un segon mitjà per comunicar-se entre ells a través del qual es podien donar ordres presumptament delictives", segons explica La Jornada. Tanmateix, el consistori, que exerceix d'acusació particular, recorrerà l' arxivament de 43 denúncies de ferits a Barcelona que el jutge va anunciar aquest dimarts.

En els àudios que ha tingut accés el mitjà citat, s'escolta un agent dient que parlarà "per l'altre mitjà". El policia li comunica al seu superior la càrrega policial al col·legi, li diu que no necessiten reforços i li torna a demanar: "Truca'm per l'altre mitjà".