Rubalcaba retreu als independentistes que el ''diàleg és cosa de dos''

Última actualització Dimecres, 18 de juliol de 2018 10:30 h

Assegura que si no "és un monòleg"

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | L'exvicepresident socialista i exministre de l'Interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha apuntat aquest dimarts que "convindria dir als independentistes que el diàleg és cosa de dos, la resta és un monòleg", al mateix temps que ha defensat que "Pedro Sánchez ha fet el que hauria de fer" per desbloquejar la crisi amb Catalunya.

"No és jo vaig a demanar i tu em dones, sinó que posem damunt de la taula el que pensem i cedim en una cosa o una altra", ha indicat Rubalcaba moments abans de participar en un curs d'estiu de la Universitat d'Almeria sobre reforma constitucional i crisi territorial, que ha trobat a faltar "gestos" que dotin de "certa reversibilitat" les converses amb el Govern.

En aquesta línia, s'ha plantejat a tall d'exemple "si no seria coherent" que des de la Generalitat se cerqués "una fórmula semblant" a la plantejada pel Govern per triar el president de RTVE tractant de "cercar mecanismes que garanteixin la pluralitat" amb TV3.

"Seria un gest, pluralitat en totes les televisions públiques", ha incidit abans de considerar que "aquest tipus de cosa té valor" dins d'un diàleg.

En qualsevol cas, l'exvicepresident creu que l'obertura de les converses és "de sentit comú" per "baixar la crispació" malgrat que no sigui "fàcil" davant el discurs independentista sobre "unilateralitat", "presos polítics" o "del dret a decidir com a condició 'sine qua non' per dialogar amb el Govern".

"Els gestos per cercar un diàleg els ha fet el Govern central. L'altre Govern el que ha fet més aviat ha estat arrossegar els peus", ha incidit Rubalcaba que, malgrat tot, creu que "cal fer moltíssim mes que asseure's en una taula i fer-se una passejada per la Moncloa" per solucionar el conflicte.

Igualment, ha opinat que enfront de la crisi territorial de l'Estat que "afecta al conjunt de les comunitats" cal fer "retocs" en la Constitució i canvis que permetin introduir novetats.

Notícies relacionades