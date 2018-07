Primera polèmica de Borrell a Europa per defensar Llarena

QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II Republica Catalana

18 de juliol de 2018, 11.19 h







Mengele-Borrell, el desinfectador dels catalans, encara no t'has adonat que Europa i en

aquest cas Belgica, no es es-palurdistan ?

A Belgica, els jutges no fan de politics com a es-patraña

Es-patraña, la Turquia del sud d'Europa, amb Mengele, donant lliçons a la justicia belga.