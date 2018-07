Qui hi ha darrere de Societat Civil Valenciana?

Última actualització Dimecres, 18 de juliol de 2018 12:00 h

La plataforma que neix com el "contrapès" necessari "per arribar on la política no pot arribar" té forts lligams amb Cs i PP

Redacció | Seguint els passos de la unionista Societat Civil Catalana i de la seva rèplica a les Illes Balears, aquest dimarts s'ha presentat Societat Civil Valenciana al País Valencià. Una entitat "independent" amb vincles molt estrets amb el PP i Ciutadans.

Societat Civil Valenciana s'ha presentat aquest dimarts en públic com el "contrapès" necessari "per arribar on la política no pot arribar". "Som valencians, espanyols i europeus. En la mateixa proporció, això ha de quedar ben clar", deien en l'acte de presentació. Una frase, que recorda molt a l'eslògan de la formació taronja.

La presentació va ser una crítica als partits polítics i les institucions actuals "creades al segle XIX i que no representen la realitat actual". De fet, un dels requisits principals per a formar part de SCV és no tindre cap càrrec dins d'una formació política, encara que la militància de base sí que està permesa, segons informa el diari La Veu.



Però els vincles entre la formació i els partits unionistes com Ciudadanos i PP no pot ser més palpable. El seu president, Fernando Mut, va ser militant de Cs fins al 2014 i coordinador territorial de la formació taronja a València. El que havia estat membre també del PP el 2007 va deixar la política en ser imputat en el cas Innova per suposadament desviar 6 milions d'euros per a un centre d'innovació de Gandia. La denúncia, però, va ser arxivada el 2017.

La extrema derecha valenciana crea Societat Civil Valenciana, a imagen y semejanza de la catalana. No adivinaríais nunca que honrado homínido la preside. pic.twitter.com/0Suh6TWRsW — Manuel García (@Candeliano) 17 de juliol de 2018