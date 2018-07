La reivindicació dels presos polítics a Catalunya torna a Nacions Unides

Durant la seva intervenció, el líder republicà ha parlat de la necessitat de les ciutats d'aplicar la intel·ligència per poder ser sostenibles, i ha assegurat que "el que fa les ciutats intel·ligents és la gent". És per això que ha remarcat la necessitat d'apostar pel talent, la competitivitat, la sostenibilitat i la intel·ligència col·lectiva.

Aquesta nit, en una intervenció a les Nacions Unides sobre ciutats sostenibles, he volgut recordar que a Catalunya tenim presos polítics per organitzar un referèndum #HLPF2018 pic.twitter.com/Fyfrt35AAG

"Segur que recordaran les imatges de l'1 d'octubre, de policies intentant impedir un vot", ha afirmat Bosch, que ha assenyalat que "ara tenim gent a la presó per haver organitzat aquella votació".

Bosch ha centrat el seu discurs en les societats intel·ligents i ha assegurat, davant representants de ciutats i àrees metropolitanes de tot el món, que "no és gens intel·ligent tenir un govern que dona l'esquena a la gent".

Bosch ha reivindicat aquest dimarts a la nit, hora catalana, els presos polítics i el referèndum de l'1-O davant de les Nacions Unides, on ha participat en qualitat de vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a la sessió Sustainable Cities en el marc del High Level Political Forum 2018.

