La manca d'acord entre els grups per substituir als diputats suspesos provoca la suspenció del ple

18 de juliol de 2018, 16.12 h







L'opinió dels lletrats és l'opinió dels ESPECIALISTES en temes legals.





Jo em guardaria prou de menysprear l'opinió de persones que, en un determinat tema, SABEN MOLTES MÉS COSES QUE JO.





Ara bé, no ignoro que hi ha susceptibilitats, interessos de partit i maniobres electoralistes que fan que en el sector independentista, tan la dreta com l'esquerra més radical vegin les coses sota una persectiva diferent.







No imitaré allò que tan sovint fa la dreta de desqualificar i criti... Llegir més