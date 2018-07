La CUP demana no ser ''còmplices'' de Llarena acceptant la substitució dels diputats suspesos

Última actualització Dimecres, 18 de juliol de 2018 13:30 h

La decisió "comportarà la vulneració dels drets polítics dels diputats"

Redacció | La diputada de la CUP Maria Sirvent ha alertat aquest dimecres que substituir temporalment els diputats suspesos pel Tribunal Suprem seria ser "còmplices" del jutge Pablo Llarena. En declaracions als mitjans, ha criticat que la Mesa del Parlament estigui debatent quina decisió prendre sobre la suspensió dels diputats investigats pel procés independentista, perquè consideren que és "una resolució que no té cap sentit".

"Avui la Mesa pot arribar a prendre una decisió que comportarà la complicitat amb el jutge Llarena. Que comportarà la vulneració dels drets polítics dels diputats que han estat represaliats per causes absolutament injustes", ha advertit.

La Mesa del Parlament s'ha reunit aquest dimecres a les 9.00 hores per decidir com aplicar la suspensió, però encara ho està deliberant perquè no s'ha pres cap decisió, cosa que ha provocat el retard del ple.



ERC els vol substituir

ERC es mostra partidària de substituir els diputats suspesos per altres diputats del mateix grup sense retirar-los l'acta --una opció que van plantejar els lletrats del Parlament--, mentre que JxCat també ho accepta, excepte en el cas de l'expresident del Parlament, Carles Puigdemont, a qui no volen substituir, cosa que els republicans rebutgen.

Sirvent ha recriminat que s'estigui debatent "dins de la Mesa a porta tancada una resolució que respon la set de venjança i humiliació de l'aparell de l'Estat contra tot el poble", per la qual cosa defensa que s'abordi en el ple de la Cambra entre tots els grups.



"Situació d'excepcionalitat democràtica"

"No entenem com hi ha determinats grups parlamentaris que parlen de normalitat. Ens trobem en una situació d'excepcionalitat democràtica", ha afegit.

En aquest sentit, considera que, si s'acaba prenent la decisió d'acceptar la substitució dels diputats suspesos, aquesta decisió no respondria a criteris polítics i jurídics, sinó que respondria a la cultura " de la por i de l'excepcionalitat" que, al seu parer, impera al Parlament.

