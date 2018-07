Una seixantena d'escriptors i artistes reclamen la llibertat dels presos polítics

"Si de veritat es pretén obrir nou temps de diàleg, és necessari que aquestes nou persones tornin a casa seva", afegeixen els signants, que també matisen que no demanen "cap tipus d'impunitat" sinó "altres formes menys penoses de limitar els seus moviments fins que se celebri judici".

D'altra banda, apunten el "mal que aquest empresonament té per a la democràcia i la justícia, en un context de retorcés en drets i llibertats i el deteriorament per la imatge d'Espanya a Europa" i "l'efecte que una presó perllongada d'aquestes nou persones té sobre la convivència a Catalunya i la manera en què dificulta una solució política".

Els intel·lectuals recorden que malgrat que en els darrers dies s'han acostat els presos centres més propers als seus domicilis, només segueixen tenint dret a una visita setmana de 40 minuts darrere un vidre i un vis a vis mensual d'una hora, a més d'un nombre limitat de trucades telefòniques. "Entre els familiars afectats hi ha nens de curta edat que fa mesos que veuen els seus pares temps escàs i en un entorn carcerari gens adequat per a ells", assenyalen.

Entre els signants del text hi ha els cineastes Montxo Armendáriz, José Corbacho i Aitor Merino; els escriptors Bernardo Atxaga, Crisitna Fallarás, Elvira Lindo, Manuel Rivas , Iban Zaldúa, Carlos Zanón i Suso de Toro; els actors Alberto San Juan i Rubén Ochandiano; el dibuixant Manel Fontdevila i els músics Kepa jonquera, Marc Parrot i Nacho Vegas, entre molts altres.

"Al marge de l'opinió que ens mereixin les actuacions judicials, tenim raons humanitàries per qüestionar l'empresonament d'unes persones que el seu futur penal és incert, però que estan complint per anticipat una pena desproporcionada sense que a més s'hagin comès fets violents", sostenen.

