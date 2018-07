Mossos Guilleries denuncien la manca d'actuació de la Fiscalia per l'agressió a Borràs

Última actualització Dimecres, 18 de juliol de 2018 14:30 h

També insten a concentrar-se en la persecució del feixisme i no en portar davant Afers Interns companys que estimen el cos

Redacció| Els Mossos d'Esquadra que s'han organitzat contra els efectes del 155 al cos -coneguts amb el nom en clau de 'Guilleries'- han emès un comunicat amb motiu de l'agressió "de caràcter feixista" al fotoperiodista Jordi Borràs per part d'un agent de la Policia Nacional -"que té la missió constitucional de defensar els drets dels ciutadans"- al crit de 'Viva España' i 'Viva Franco'.

Les Guilleries han retret a l'agent de la policia espanyola que fugís del lloc dels fets en lloc "d'esperar l'arribada de la policia competent". "No és admissible que als nostres carrers, ciutadans i membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat d'ideologia totalitària, amenacin, coaccionin i agredeixin amb total impunitat, sense que la fiscalia intervingui d'ofici i els jutjats investiguin seriosament aquestes actuacions delictives", han afegit, en referència a la manca d'acció davant l'atac feixista per part de la justícia espanyola.

Amb tot, també han dedicat el comunicat a fer autocrítica del cos ja que, "tot i la missió que com a policia tenim de garantir l'ordre i la convivència, la ciutadania no té la percepció que estiguem fent tot el que caldria per aturar aquests feixistes incontrolats". La solució, segons les 'Guilleries', vindria en forma de "voluntat i determinació" per part de la direcció i del nou cap del cos de Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, a qui han emplaçat "a atendre urgentment aquesta necessitat".

"Els demanem, per tant, que prioritzin aquest afer i no es 'distreguin' en perseguir i portar davant la Divisió d'Afers Interns a companys que estimen el cos, i que denuncien dins la seva llibertat d'expressió conductes antidemocràtiques per part de persones i també d'agents de policia que pretenen denigrar i menystenir la nostra institució", han conclòs.