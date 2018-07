Arrimadas suca pa gràcies a Llarena després que Torrent desconvoqui el ple

18 de juliol de 2018, 16.05 h

El què més greu en sap de tot això, és que els partits del 155 (Suciolistos, PiPí i Ciudad-Anos), junt amb els súbdits del "a por ellos", tenen mal de ventre pel tip de riure que es foten a costa nostra.

Sento vergonya dels nostres polítics. Per això i per arribar aquí, ha fet falta empresonar líders polítics i dos que no en són, i obligar-ne d'altres anar a l'exili?

No teniu vergonya, si és que mai l'heu conegut!!!!