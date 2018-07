Un ajuntament socialista censura un article sobre un repressor franquista de la guerra civil

No hi ha cap vot



Les explicacions que ha donat el govern municipal és que no publicarien l'article per "evitar noves rèpliques i perquè a la família Gómez (que havia enviat una nova carta a l'Ajuntament) ja se li havia comunicat que no es publicaria res més sobre aquest assumpte". D'aquesta manera, l'última paraula publicada, per cortesia del consistori socialista, l'ha tingut la família del repressor, que fins i tot va ser convidada, a l'agost de 2017, a la presentació de la revista.

Albarrán va ser fusilat i se li van robar els seus equips radiofònics (va ser el fundador d'una de les primeres emissores de ràdio d'Andalusia, amb una potència desconeguda a l'època) per fundar la primera emissora del que seria 'Radio Nacional de España' amb equips propis. En l'article que l'Ajuntament de Nerva ha censurat, també es parla d'altres casos de repressió en què va intervenir directament Tomás Gómez Moreno.