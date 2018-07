Ustrell sobre el seu comiat a CatRàdio: ''Una mala gestió i una llàstima''

Ricard Ustrell ha estat tres setmanes de baixa per estrès. Però no s'ha volgut perdre el que serà el seu últim cap de setmana al capdavant de El Suplement de Catalunya Ràdio. A partir de la temporada que ve, Roger Escapa serà el nou conductor amb un equip renovat. De fet, Ustrell i Escapa són companys radiofònics des dels seus inicis a Ràdio Sabadell.

La decisió, però, no ha estat benvinguda per part del sabadellenc que la qualifica de "desastre" i en dóna la culta directa a una "mala gestió". En aquest tuit el jove periodista s'ha desfogat contra l'emissora pública catalana: "Aquest diumenge no marxo jo, marxem els que durant 3 anys hem fet El Suplement. Una mala gestió i una llàstima. Perd la ràdio pública. L'equip està ple de ments brillants, de pencaires. Una decisió del tot incomprensible. Quin desastre!."

Segons explicava el diari Ara, l'equip d'Ustrell reclamava un augment d'ingressos del 33% que des de la CCMA no es volia concedir en un context de congelació per a tots els altres professionals i en el rerefons també hi havia el malestar creixent del periodista amb l'ens públic.